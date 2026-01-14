哈通社11月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月14日，星期三

11月14日是阳历一年中的第318天，离全年的结束还有47（闰年则还有48）。

世界各国/地区节日

联合国糖尿病日 联合国2006年12月20日通过决议，从2007年起将每年11月14日“世界糖尿病日”升格为“联合国糖尿病日”，并要求所有会员国、联合国各相关组织、其他国际组织和民间团体，以适当方式开展活动，将糖尿病的预防控制提升为政府行为。11月14日是加拿大科学家班廷的生日，他于1923年发现了胰岛素，并因此获得了诺贝尔医学奖。

国际言语治疗师日 言语异常不仅出现在儿童身上，还有可能出现在成人身上，因此当这种情况发生时就需要言语治疗师的帮忙。他们将帮助病人恢复说话能力。

地理信息系统日 地理信息系统日（GIS DAY）是由前美国总统里根签署的法令，源自于美国的地理意识周（Geography Awareness Week），在1998年由美国国家地理协会、美国地理学家联合会、Esri等机构共同倡导发起，旨在培养年轻人的地理意识、空间思维能力、普及GIS知识。每年11月第三周的周三为地理信息系统日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1939年 江布尔州成立，首府为塔拉兹市，包括10个县以及3个城镇。

1999年 哈巴尔电视台首次推出以英语播出新闻的电视节目《Khabar News weekly review》。

2006年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席美国驻哈萨克斯坦大使馆开馆仪式。

2006年 伊朗商品展在阿拉木图市举行。

2007年 库斯塔奈市举行战争牺牲者纪念碑揭幕仪式。

2014年 阿拉木图市举行《媒体大会-2014》。

2016年 纳扎尔巴耶夫出席第二届阿斯塔纳俱乐部会议。

2017年 突厥语国家大会在土耳其首都安卡拉举行。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫宣布2019年为青年年。

2018年 120名哈萨克斯坦维和人员赴黎巴嫩执行维和任务。

2019年 哈萨克斯坦电影制片厂拍摄出品的3部国产电影成功入围金球奖最佳外语片提名。

2019年 首都国立爱乐乐团艺术家参加 #Abai175 快闪活动，纪念伟大诗人阿拜诞辰 175 周年。

2021年突厥语国家理事会在伊斯坦布尔峰会上更名为突厥国家组织。

2022年 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见“人民阵线”青年运动成员。