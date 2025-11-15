哈通社11月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月15日，星期六

11月15日是阳历一年中的第319天，离全年的结束还有46（闰年则还有47）天。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦货币——坚戈纪念日 1993年11月15日哈萨克斯坦货币——坚戈首次发行。1997年，根据总统令，11月15日被定为国家货币纪念日。11月15日同时也是哈萨克斯坦金融工作者日。

世界哲学日 世界哲学日是联合国教科文组织自2002年发起的一个纪念日，为每年11月的第三个星期四。目的是促进哲学教学的发展，鼓励人们对思想和理性进行批判，对当代重大问题进行哲学分析、研究和探索，加强哲学、人文科学与社会科学等领域的国际合作。

世界回收日 每年11月15日是“美国回收日（America Recycle's Day)”。这个设立于1997年的节日，创办的目的在于鼓励人们积极参加到回收活动中，把回收利用当成自己的责任和义务。

巴西共和国成立日 1889年11月15日，佩德罗二世被共和派推翻，成立巴西共和国。

巴勒斯坦国庆节 1988年11月15日在阿尔及尔举行的巴勒斯坦全国委员会第19次特别会议通过《独立宣言》，宣布在巴勒斯坦土地上建立首都为耶路撒冷的巴勒斯坦国。

科特迪瓦和平日 科特迪瓦政府将11月15日定名为«国家和平日»，每年的这一天都要举行庆祝活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦货币—坚戈正式发行。

1993年 哈萨克斯坦同肯尼亚建立外交关系。

1999年 面值为5000坚戈的新钞正式发行。

2004年 哈萨克斯坦首个经济报《经济真理》发行第500份报纸。

2004年 哈萨克斯坦电信公司被《欧洲货币》杂志评为中亚“龙头”企业。

2010年 明斯克国家图书馆举行著名作家乔纳森•艾特肯的《纳扎尔巴耶夫-哈萨克斯坦的缔造者》新书发布会。

2011年 哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆在巴库阿塔图尔克中心公布纳扎尔巴耶夫著《哈萨克斯坦之路》阿塞拜疆语版。

2016年 意大利举行哈萨克斯坦文化日。

2018年 哈萨克斯坦在联合国安理会会议上投下赞成票，支持解除对厄立特里亚的制裁措施。

2021年 哈萨克斯坦选手詹娜· 马玛詹尼娃荣膺马赛-卡西斯半程马拉松赛冠军。

2021年 由世界经济与政策研究所和哈萨克斯坦首任总统基金会共同主办的“阿斯塔纳俱乐部”第六届会议在首都举行。

2022年 托卡耶夫总统启动了在阿拉木图建设奇瑞、哈弗、长安汽车制造厂的项目，该工厂规划年产能超9万辆，总投资超1000亿坚戈。

2023 年 阿拉木图市纳扎尔巴耶夫菁英学校一名学生宣布成功合成了一种具有高生物活性的有机离子化合物，该化合物有望提高农作物产量。

2024年 哈萨克斯坦国家博物馆精选其馆藏中的10件文物参展“丝绸之路共同遗产”虚拟展览。