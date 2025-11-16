哈通社11月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月16日，星期天

11月16日是阳历一年中的第320天 （闰年第321天） ，离全年的结束还有45天。

世界各国/地区节日

国际宽容日 国际宽容日是根据1996年12月12日联合国大会第51/95号决议决定的于每年的11月16日举办的国际性节日。通常国际社会会在这一天进行以教育机构和一般民众为对象的各种宣传活动。

联合国教科文组织成立日 联合国教育、科学与文化组织，简称联合国教科文组织，是一个联合国专门机构，成立于1945年11月16日，总部设在法国巴黎。组织之宗旨在于通过教育、科学及文化来促进各国之间合作，对和平与安全作出贡献，以增进对正义、法治及联合国宪章所确认之世界人民不分种族、性别、语言或宗教均享人权与基本自由之普遍尊重。联合国教育、科学与文化组织接续国际联盟的国际智力合作委员会。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1973年 铁木尔套市卡拉干达音乐喜剧剧院成立。

1993年 德国纽伦堡市经济发展和营销协会授予纳扎尔巴耶夫总统黄金勋章。

2001年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫同乌兹别克斯坦前总统卡里莫夫签署《关于哈-乌边境管理相关协议》。

2009年 阿拉木图国家图书馆公布著名诗人塔吉巴耶夫诞辰100周年纪念邮票。

2009年 白俄罗斯哈萨克大学生协会成立。

2011年 塔吉克斯坦库尔干托别市举行哈萨克电影周。

2015年 哈萨克斯坦驻挪威荣誉使馆举行开馆仪式。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统文集英文版《Leadership Perspectives》首发仪式在伦敦举行。

2016年 哈萨克斯坦邮政公司发行里约奥运会冠军纪念邮票。

2017年 日本东京的大都会中心图书馆开设了哈萨克斯坦文学和文化中心。

2020年 埃及阿拜信息文化中心举办了阿拜与精神遗产国际展览，并发布了阿拜著作的阿拉伯语版。

2020年 哈萨克斯坦成立了 “我的理想”基金会，致力于实现 3 至 18 岁重病儿童的梦想，为他们提供精神支持和生活动力。

2021年 卡拉干达州年轻发明家为当地一位残疾人设计了一款专用升降机，该项目在国际创客马拉松上得到了认可和推广。

2021年 在阿联酋迪拜航展上，哈萨克斯坦、俄罗斯和阿联酋签署了意向书，计划在拜科努尔航天发射场合作实施首个商业航天项目。

2022年 为纪念启蒙家、文学评论家、诗人和社会政治活动家阿赫梅特·拜图尔森吾勒诞辰 150 周年，他的纪念碑在阿拉木图落成。

2023年 国家统计局宣布哈萨克斯坦总人口达到2000万，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向国民表示祝贺。

【编译：阿遥】