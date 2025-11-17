哈通社11月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月17日，星期一

11月17日是阳历一年中的第321天 （闰年第322天） ，离全年的结束还有44天。

世界各国/地区节日

世界学生节 世界学生节也被称为国际学生日。是全世界学生的节日。每年的11月17日，世界各地的学生都会组织集会，呼吁和平、民主、反战。

阿塞拜疆民族复兴日 每年11月17日为阿塞拜疆民族复兴日，该节日旨在纪念1988年在巴库列宁广场举行的抗议游行。

世界早产日 世界卫生组织（WHO）报告显示，全球每年约出生1500多万早产儿 ，其中，中国每年早产儿出生率约为10%。相关专家预计，随着二胎政策的放开，中国在迎来新一轮生育高峰的同时，由于新生儿基数的变大，再加上拼二胎的高龄孕妇早产发生率更高，早产儿的数量或将在未来的1-2年出现阶段性增加。

世界道路交通事故受害者纪念日 联合国大会对全世界，尤其是发展中国家的道路交通事故死伤人数的持续增加表达关切，呼吁各会员国和国际社会将每年11月第三个星期日设定为世界道路交通事故受害者纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1837年 伊萨泰与马哈姆别特带领的起义军同贾斯霍斯塔汗军队发生冲突。

1993 年 阿塞拜疆-哈萨克斯坦友好协会成立。

2004年 中哈合作委员会就海关合作问题在北京举行委员会会议。

2005年 为了纪念西班牙伟大作家米格尔•德•塞万提斯的著作《堂吉诃德》400周年，阿斯塔纳举行西班牙文化日。

2011年 纳扎尔巴耶夫著作《哈萨克斯坦之路》阿塞拜疆语版介绍会在巴库市阿塔图尔克中心举行。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在总统府召开2017阿斯塔纳世博会相关会议。

2017年 四届国际象棋世界冠军、哈萨克斯坦国际象棋大师迪娜拉•萨德瓦哈索娃成为联合国儿童基金会（UNICEF）国家级亲善大使。

2020年 哈萨克斯坦人类学开创者、哈萨克斯坦国家科学院院士奥拉扎克·伊斯马古洛夫和人类学家阿依娜古丽·伊斯马古洛娃合著《哈萨克人及其起源》一书首发式在阿斯塔纳举行。

2022年 多斯特克-莫因特铁路段复线工程开工。

2022年 国家元首签署命令向阿斯塔纳市紧急情况厅部消防和救灾局的工作人员阿斯卡尔·扎比库林赐予了一级“勇气”勋章，同时向阿斯塔纳市紧急情况厅消防和救灾局第10消防支队队长阿延·肯皮罗夫颁发了三级“勇气”勋章，以嘉奖他们在履行公务过程中展现出的非凡勇气。