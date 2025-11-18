11月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 520.88（-2.76坚戈），外汇交易总额为2.4399亿美元（-1866.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:519.70坚戈，最高报价为1:522.72坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：604.00（-1.57坚戈），外汇交易总额为130.8万欧元（+128.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:602.42坚戈，最高报价为1: 606.10坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4299（-0.0161坚戈），外汇交易总额46.9040亿卢布（+6.2934亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4000坚戈，最高报价为1: 6.4440坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.3307（-0.3697坚戈），外汇交易总额5300万元（+1720万元）。交易过程中，最低报价为1:73.0610坚戈，最高报价为1: 73.4900坚戈。