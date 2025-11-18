哈通社11月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月18日，星期二

11月18日是阳历一年中的第322天（闰年是第323天），离全年的结束还有43天。

世界各国/地区节日

拉脱维亚国庆节 18世纪时，俄国从瑞典和波兰获取了现拉脱维亚的所有领土。第一次世界大战结束后，拉脱维亚于1918年11月18日获得独立，但在第二次世界大战期间，苏联再次吞并拉脱维亚，并将其纳为一个加盟共和国。苏联于1980年代时开始进行政治改革，这也促进了拉脱维亚独立运动的发展。1991年8月21日，拉脱维亚再次宣布独立。1992年12月10日，哈萨克斯坦同拉脱维亚正式建立外交关系。

哈萨克斯坦农业工作人员日 根据总统令，每年11月18日被定为哈萨克斯坦农业工作人员日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1997年 纳扎尔巴耶夫总统对华盛顿进行工作访问期间签署«卡拉恰干纳克油田»油田相关开采协议。

1999年 布哈尔诗人纪念碑揭幕仪式在卡拉干达州乌利亚诺夫县举行。

2004年 阿尔法拉比国立大学在世界哲学日之际举行主题为《 21世纪哲学文化产生的共鸣》的圆桌会议。

2004年 哈萨克斯坦驻意大利大使向意大利总统交付国书。

2004年 独联体国家林业综合体以及林业问题政府间理事会会议在明斯克举行。

2009年 哈萨克斯坦总检察院同美国司法部联邦调查局签署谅解备忘录。

2010年 上合组织成员国授权代表签署了《上海合作组织成员国政府间卫生合作协定》。

2011年 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯三国元首签署协议，计划在2015年建立欧亚经济联盟。

2016年 第六届《时尚旅游》杂志年度«读者票选旅游金榜»活动上，阿斯塔纳被授予«未来城市»荣誉。

2017年 哈萨克斯坦中学生拉特米尔·萨尔特巴耶夫和阿尼勒·卡里姆哈利制造的«消防员机器人»在哥斯达黎加举行的2017世界青少年机器人奥林匹克赛中成为创意类最佳作品之一。

2019年 哈萨克斯坦服装设计师埃尔维拉·卡吉塔耶娃用毛毡和丝绸设计的民族风服装在伦敦«丝绸之路时装秀»亮相。

2020年 里海海豹（Pusa caspica）被列入哈萨克斯坦濒危动物红皮书。