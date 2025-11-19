19:23, 19 11月 2025 | GMT +5
11月19日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月19日坚戈兑换外币平均汇率结果。
32个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.17（-1.71坚戈），外汇交易总额为4.1560亿美元（+1.7161亿美元）。交易过程中，最低报价为1:517.48坚戈，最高报价为1:520.99坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：600.64（-3.36坚戈），外汇交易总额为238.2万欧元（+107.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:599.22坚戈，最高报价为1: 603.39坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4162（-0.0137坚戈），外汇交易总额57.7094亿卢布（+10.8054亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4000坚戈，最高报价为1: 6.4314坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.9609（-0.3698坚戈），外汇交易总额5370.7万元（+70.7万元）。交易过程中，最低报价为1:72.7470坚戈，最高报价为1: 73.2000坚戈。