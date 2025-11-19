哈通社11月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月19日，星期三

11月19日是阳历一年中的第323天（闰年是第324天），离全年的结束还有42天。

世界各国/地区节日

国际男人节 国际男人节是国际上每年举行的庆祝男性作出的贡献的纪念日，通常设立在11月19日。该活动由托马斯·奥斯特于1992年2月7日创办，并于1999年在特立尼达和多巴哥重启。

国际女企业家日 每年11月16日为国际女企业家日。自2014年开始庆祝。该节日由美国作家、宠物相关企业创始人温迪·戴蒙德发起下设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2006年 阿尔法拉比哈萨克国立大学成为伊斯兰合作组织成员国最佳20所大学之一。

2010年 古米廖夫欧亚国立大学开设全国首个高等教育机构数据中心（Data center）。

2012年 哈萨克斯坦首次成立隶属教育和科学部的全国学生会。

2014年 哈萨克斯坦首个即时通信应用程序iTys正式上线。

2017年 著名导演阿罕•萨塔耶夫的电影作品《Districts》荣获巴塞罗那电影节最佳摄影奖。

2018年 哈萨克斯坦运动员在葡萄牙奥迪韦拉什举行的世界残疾人柔道锦标赛上首次获得金牌。

2021年 首都努尔-阿斯塔纳清真寺以伟大思想家阿布·纳斯尔·法拉比的名字命名。