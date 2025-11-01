哈通社11月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月1日，星期六

这一天是公历一年中的第305天（闰年第306天），离全年结束还有60天。

世界各国/地区节日

世界纯素食日 世界纯素食日是个会在每年的11月1日为全世界的纯素食者庆祝的活动。这个日子是由英国完全素食协会的会长兼主席的路易丝•渥利斯在1994年时建立。

阿尔及利亚革命日 每年的11月1日，阿尔及利亚全国放假，官方发表一些纪念性的文章和讲话，以进一步增强国民凝聚力，提醒人们不要忘记这段历史。阿尔及利亚是非洲北部马格里布的一个国家。国土濒临地中海，东邻利比亚、突尼斯，东南和南部分别与尼日尔、马里和毛里塔尼亚接壤，西部和摩洛哥相连。首都阿尔及尔。

安提瓜和巴布达独立日 安提瓜和巴布达，位于加勒比海小安的列斯群岛的北部。为英联邦成员国。1981年11月1日宣布独立，成为君主立宪制国家。

民族启蒙者日 民族启蒙者日是保加利亚一个节日，11月1日（1923年）。为纪念从文艺复兴时期至今的保加利亚文化名人、教育家以及民族英雄。首次民族启蒙者日的庆祝活动于1909年在保第二大城市普罗夫迪夫举行。1923年11月1日，保国王博里斯三世颁布命令，宣布将这一天定为全国性节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦公布首次黄金和外汇储备数据。

1997年 哈萨克斯坦驻蒙古大使馆在乌兰巴托举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦代表团出席世界旅游组织执行委员会会议。哈萨克斯坦于2007年加入该组织。

2011年 首任总统纳扎尔巴耶夫获得越南国立大学荣誉博士学位。

2015年 米兰世博会闭幕式期间米兰代表将世博会旗帜正式移交哈萨克斯坦。

2017年 约旦国王阿卜杜拉二世•本•侯赛因对哈萨克斯坦进行正式访问，并与纳扎尔巴耶夫举行会晤。

2017年 由哈萨克斯坦国家铁路公司和哈萨克斯坦国家货运代理协会共同组织的《创意20年：精神与力量》国际会议在阿斯塔纳举行。

2018年 俄罗斯联邦政府总理德米特里·梅德韦杰夫到访哈萨克斯坦，并与纳扎尔巴耶夫总统举行会晤。

2019年 哈毕特·霍伊什巴耶夫出任哈萨克斯坦驻中国特命全权大使。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署批准了旨在保护里海环境的法案。

2022年 政府工作会议审议乌勒套州经济社会发展总体规划。

2022年 首都纳扎尔巴耶夫国际机场正式启用国内廉价航空公司—飞狮航空（FlyArystan）iJan自助服务终端。

2022年 突厥文化国际组织在伊斯坦布尔举办了“阿赫梅特·拜图尔森诺夫与突厥文明”国际学术研讨会。

2023年 法国总统马克龙飞抵阿斯塔纳国际机场，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。托卡耶夫总统以隆重的仪式欢迎马克龙访哈。当天，两国元首举行大范围会谈。此外，马克龙总统还与马克苏特·纳里克拜大学的学生举行座谈会，并现场回答该校学生提出的问题。