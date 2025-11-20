19:23, 20 11月 2025 | GMT +5
11月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月20日坚戈兑换外币平均汇率结果。
28个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.29（-0.88坚戈），外汇交易总额为2.3138亿美元（-1.8422亿美元）。交易过程中，最低报价为1:517.40坚戈，最高报价为1:519.30坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：597.23（-3.41坚戈），外汇交易总额为1785.1万欧元（+1546.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:596.18坚戈，最高报价为1:597.96坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4420（+0.0258坚戈），外汇交易总额102.1544亿卢布（+44.4449亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4180坚戈，最高报价为1: 6.4790坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.8165（-0.1444坚戈），外汇交易总额2760万元（-2610.7万元）。交易过程中，最低报价为1:72.7100坚戈，最高报价为1: 72.9000坚戈。