11月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.29（-0.88坚戈），外汇交易总额为2.3138亿美元（-1.8422亿美元）。交易过程中，最低报价为1:517.40坚戈，最高报价为1:519.30坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：597.23（-3.41坚戈），外汇交易总额为1785.1万欧元（+1546.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:596.18坚戈，最高报价为1:597.96坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4420（+0.0258坚戈），外汇交易总额102.1544亿卢布（+44.4449亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4180坚戈，最高报价为1: 6.4790坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.8165（-0.1444坚戈），外汇交易总额2760万元（-2610.7万元）。交易过程中，最低报价为1:72.7100坚戈，最高报价为1: 72.9000坚戈。