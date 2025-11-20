哈通社11月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月20日，星期四

11月20日是阳历一年中的第324天（闰年是第325天），离全年的结束还有41天。

世界各国/地区节日

非洲工业化日 在第二个非洲工业发展十年 （1991 - 2000年）框架下，联合国大会于1989年宣布11月20日为“非洲工业化日”。 此后，联合国每年都于当天在全世界举办活动，以提高人们对非洲工业化重要性以及非洲大陆所面临挑战的认识。

世界儿童日 1954年12月14日，联合国教育科学文化组织定11月20日为世界儿童日（The Universal Children's Day）。它的设立是为了鼓励所有国家建立一个属于儿童的节日，最先是为促进成人与儿童之间的相互交流和了解，其次则是要人们采取行动以受益促进世界儿童的福利，并以促进确立联合国宪章保障儿童福利为目标。1959年11月20日联合国通过了儿童权利宣言。1989年11月20日联合国通过了儿童权利公约。

世界戒烟日 自1977年起，每年11月20日在多个国家庆祝该节日。

跨性别追悼日 也称跨性别死难者纪念日。它的设立是为了悼念反跨性别憎恨暴力谋杀事件的受害者，并提高对跨性别群体所受暴力的认知度。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年 国际空间站的第一个舱体“曙光号功能货舱”在“质子-K”火箭的携带下在拜科努尔航天发射场升空。

2009年 阿斯塔纳-布拉拜高速公路开通。

2010年 位于阿斯塔纳“Keruen”商贸中心的中亚首个IMAX电影院正式运营。

2012年 拜塞伊托娃国家歌剧和芭蕾舞剧院举行独联体和突厥语国家“Camerata tempo”室内电影节。

2013年 哈萨克斯坦驻英国大使馆举行新馆开馆仪式。

2013年 第6届哈萨克斯坦法官大会开幕。

2014年 哈萨克斯坦与圣多美和普林西比和塞拉利昂建立了外交关系。

2017年 哈萨克斯坦正式成为经济合作与发展组织教育政策委员会成员国。

2017年 哈萨克斯坦导演萨比特•库尔曼别科夫执导的电影《回归者》在德国举行的第66届曼海姆海德堡国际电影节中获得特别奖。

2019年 阿拉木图设立丹尼斯•谭奖学金。

2022年 哈萨克斯坦举行了非例行总统选举。包括现任总统托卡耶夫在内的6名候选人参选。我国 69% 选民，即近900万人参加了投票。