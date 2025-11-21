哈通社11月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月21日，星期五

11月21日是阳历一年中的第325天（闰年是第326天），离全年的结束还有40天。

世界各国/地区节日

世界问候日 11月21日是“世界问候日”。问候日是在第四次中东战争期间，为促进埃及与以色列之间的和平，来自澳大利亚的姆可马克与米切尔两兄弟自愿宣传并设立的。节日的意义在于向全世界祈祷和平。

世界电视日 1996年12月17日，联合国大会通过第51/205号决议 ，指定11月21日为世界电视日。这是由于认识到电视通过提醒世界注意冲突及其他对和平与安全的威胁，从而对决策的影响日益增强，同时意识到电视对引导公众关注包括经济和社会问题等主要问题所能发挥的作用。

世界电视日不仅只是一个庆祝电视这种工具的日子，更重要的是认可电视所代表的哲学。电视是现代世界的传播和全球化的象征。

波黑达成和平协议日 1995年11月21日，前南地区三方最高领导人经过两周的艰苦谈判在美国俄亥俄州代顿草签了波黑和平协议。波黑内战是二战结束后在欧洲爆发的规模最大的一场战争，在近4年的战乱中，有20万人死于非命，20万人流离失所，饱受战乱之苦的波黑人民终于摆脱了战争阻霾，迎来和平的曙光。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1988 年 莫斯科举行咸海日。

2005 年 “哈萨克斯坦-南极洲-2005”体育考察队成功攀爬南极洲第二座高峰，并为其命名为“阿斯塔纳峰”。

2006 年 首任总统纳扎尔巴耶夫对英国进行工作访问，并同英国女王伊丽莎白二世以及前英国首相托尼·布莱尔、财政大臣戈登·布朗等人举行会谈。

2009 年 白俄罗斯首都明斯克市第143中学以哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔•阿吾耶佐夫的名字命名。

2011 年 哈萨克斯坦和法国为建造铀加工厂共同投资1亿美元。

2011 年 萨姆鲁克卡泽纳国家基金成为哈萨克斯坦国民经济领导者。

2013 年 哈萨克斯坦成为联合国教科文组织世界遗产委员会成员。

2014 年 哈萨克斯坦央行发行“妈妈”纪念硬币。

2016 年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席第七届法官大会。

2019年 旧金山国家图书馆开设哈萨克文学与文化部。 哈方向图书馆捐赠了哈萨克语、俄语和英语书籍400余册。

2022年 哈萨克斯坦中央选举委员会公布了2022年非例行总统选举投票先期统计结果，候选人哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫共获得6 456 392张选票，得票率为81.31%。