哈通社11月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月22日，星期六

11月22日是阳历一年中的第326天（闰年是第327天），离全年的结束还有39天。

世界各国/地区节日

黎巴嫩独立日 黎巴嫩共和国，位于亚洲西南部地中海东岸，习惯上称为中东国家。该国东部和北部与叙利亚接壤，南部与以色列（边界未划定）为邻，西濒地中海。1943年11月22日黎巴嫩摆脱法国委任统治宣布独立，成立黎巴嫩共和国。

阿塞拜疆司法人员日 根据阿塞拜疆总统令，每年11月22日被定为司法工作人员日。

乌克兰解放日 乌克兰总统2005年通过决议，将每年11月22日定为乌克兰解放日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1997年 首届哈萨克斯坦医学大会在阿拉木图举行。

2005年 著名诗人沃勒加斯•苏莱曼诺夫获鞑靼斯坦玛尔加尼历史学院荣誉博士学位。

2007年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《哈萨克斯坦之路》与《危机10年》斯洛伐克语版在布拉迪斯拉发举行发行仪式。

2011年 国际展览局第150次大会在巴黎召开，哈萨克斯坦代表团在会上展示了2017阿斯塔纳世博会3D模型。

2011年 卡拉干达市举行哈萨克斯坦独立20周年纪念碑揭幕仪式。

2012年 阿斯塔纳市以103个成员国的支持票战胜比利时列日市，成功获得2017年世界博览会主办权。

2014年 “欧亚之虎”哈萨克式摔跤比赛期间，塔拉兹市举行著名摔跤手乔拉克纪念碑揭幕仪式。

2016年 首任总统纳扎尔巴耶夫接受彭博新闻社记者专访。

2017年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）代表出席在土耳其伊斯坦布尔市举行的第10届亚洲议会大会会议。

2017年 国际自然保护联盟濒危物种红色名录（IUCN）将雪豹从濒危物种降为易危物种。

2018年 哈萨克斯坦导演阿德勒詹·叶尔詹诺夫作品《无情的世界》入围亚太地区银幕奖"最佳影片奖"提名。

2020年 哈萨克斯坦影片《托米丽司女王》荣获金牛座世界特技大奖。

2022年 中央选举委员会公布了2022年非例行总统选举最终计票结果，总统候选人哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫共获得6 456 392张选票，得票率为81.31%。