哈通社11月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月23日，星期日

11月23日是阳历一年中的第327天（闰年是第328天），离全年的结束还有38天。

世界各国/地区节日

终结有罪不罚现象国际日 国际新闻协会（IPI）公布，今年全球各地已有119名新闻记者因公遇害，其中在深陷战火的叙利亚殉职的记者就多达36名。协会将11月23日订为"终结有罪不罚现象国际日"，并且联络全球各地的民权团体和新闻工作人员举行活动，希望各国政府和民间都能重视这问题。2009年11月23日在菲律宾南部马吉丹奥省有数10人惨遭屠杀，其中包括32名记者。这件屠杀案的凶嫌一直没有被问罪，是有罪不罚现象最明显的事例。

哈萨克斯坦交通警察成立日 每年11月23日为交通警察成立日，节日旨在纪念1992年11月23日，哈萨克斯坦部门内阁通过第一条交通法规。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2000年 根据总统令，北哈州布拉耶夫县以哈萨克著名学者马赫詹•朱玛拜耶夫的名字重新命名。

2004年 12个独联体国家和中国的总检察长出席在阿拉木图举行的《检察机关现代执法守则》科学实践会议。

2005年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署《关于对哈萨克斯坦有关法律条款就税务问题进行修改补充法案》。

2007年 匈牙利前总统绍约姆·拉斯洛向纳扎尔巴耶夫颁发匈牙利荣誉十字勋章。

2010年 布鲁塞尔举行《哈萨克斯坦-欧盟》小组委员会第12次会议。

2011年 关于哈萨克斯坦和印度历史关系的书«Echoes of a Distant Past: India and Kazakhstan»在阿拉木图首发。

2014年 就读于莫斯科的哈萨克斯坦大学生举行《倡言10个世纪》诗歌晚会。

2015年 纳扎尔巴耶夫签署公共服务法。

2017年 哈萨克斯坦文化和电影日在美国洛杉矶举行。

2017年 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国元首相互致贺电祝贺两国建立外交关系25周年。建立外交关系25周年。

2019年 哈萨克斯坦驻立陶宛大使馆与世界九宫棋联合会合作，推出了首个立陶宛语版九宫棋工具书。

2022年 托卡耶夫总统赴埃里温出席集体安全条约组织集体安全理事会会议。会上，经各国元首一致决定，伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫出任集体安全条约组织秘书长职务。