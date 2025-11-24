11月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.92（+0.99坚戈），外汇交易总额为3.1567亿美元（-2373.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:518.51坚戈，最高报价为1:521.13坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：599.69（+1.31坚戈），外汇交易总额为232.9万欧元（-35.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:598.40坚戈，最高报价为1:600.43坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6027（+0.0096坚戈），外汇交易总额31.3089亿卢布（-65.8544亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5401坚戈，最高报价为1: 6.6198坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.1680（+0.1186坚戈），外汇交易总额4135万元（+1115万元）。交易过程中，最低报价为1:73.0230坚戈，最高报价为1: 73.2810坚戈。