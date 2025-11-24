哈通社11月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月24日，星期一

11月24日是阳历一年中的第328天（闰年是第329天），离全年的结束还有37天。

世界各国/地区节日

塔吉克斯坦国旗日 2009年11月初，塔吉克斯坦政府决定将11月24日定为国旗日。24日当天，塔吉克斯坦各界纷纷举行各种活动，庆祝首个国旗日。

土耳其教师节 每年的11月24日为土耳其教师节，节日旨在纪念土耳其首任总统穆斯塔法·凯末尔。1928年凯末尔宣布实行文字改革，并前往全国各地，亲自教人们学习新字母。1934年土耳其议会通过《姓氏法》，授予穆斯塔法·凯末尔“阿塔蒂尔克”这一荣誉姓氏（意为«土耳其人之父»）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1961年 杰兹卡兹甘市图书馆以哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫的名字命名。

2000年 《哈萨克斯坦》杂志正式成立。

2007年 阿克套市举行哈萨克著名地质学家、哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士沙赫玛尔丹·耶森诺夫的纪念碑揭幕仪式。

2010年 阿拉木图市举行著名指挥官包尔江•莫穆舍吾勒的《付出鲜血写作的书》哈萨克语版发行仪式。

2011年 哈萨克斯坦大学生参加在印度举行的第9届《通过文化建立的友谊》国际大学生节。

2014年 阿拉木图别斯阿哈什乡举行著名运动员穆斯塔法·沃兹图尔克纪念碑揭幕仪式。

2014年 纳扎尔巴耶夫同捷克总统米洛什·泽曼出席在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-捷克商业论坛。

2015年 结合近4000本哈萨克语书籍的免费电子书阅读应用Kitap正式上线。

2017年 哈巴“友谊-2017”联合军演在巴基斯坦举行。

2020年 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议会研究所成立。

2021年 哈萨克斯坦游泳运动员阿德勒别克·穆辛在阿联酋举行的世界游泳锦标赛上刷新了两项全国纪录。

2022年 政府总理阿里汗·斯马伊洛会见加拿大总理欧盟和欧洲事务特别代表凡·迪翁时表示，哈萨克斯坦—加拿大贸易额突破730百万美元。