    19:13, 25 11月 2025 | GMT +5

    11月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月25日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    31个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.43（-1.49坚戈），外汇交易总额为3.2846亿美元（+1269万美元）。交易过程中，最低报价为1:517.55坚戈，最高报价为1:518.75坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：579.56（-2.13坚戈），外汇交易总额为40.6万欧元（-192.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:596.74坚戈，最高报价为1:598.16坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5891（-0.0136坚戈），外汇交易总额48.7350亿卢布（+17.4260亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5475坚戈，最高报价为1: 6.6150坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.1130（-0.0550坚戈），外汇交易总额2590.5万元（-1544.5万元）。交易过程中，最低报价为1:72.9880坚戈，最高报价为1: 72.2885坚戈。

