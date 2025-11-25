11月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.43（-1.49坚戈），外汇交易总额为3.2846亿美元（+1269万美元）。交易过程中，最低报价为1:517.55坚戈，最高报价为1:518.75坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：579.56（-2.13坚戈），外汇交易总额为40.6万欧元（-192.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:596.74坚戈，最高报价为1:598.16坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5891（-0.0136坚戈），外汇交易总额48.7350亿卢布（+17.4260亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5475坚戈，最高报价为1: 6.6150坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.1130（-0.0550坚戈），外汇交易总额2590.5万元（-1544.5万元）。交易过程中，最低报价为1:72.9880坚戈，最高报价为1: 72.2885坚戈。