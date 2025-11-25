哈通社11月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月25日，星期二

11月25日是阳历一年中的第329天（闰年是第330天），离全年的结束还有36天。

消除对妇女的暴力国际日 妇女运动活动家从1981年起，就将11月25日作为反抗暴力的纪念日。在1960年的这一天，多米尼加共和国的政治活动家米拉瓦尔三姐妹，被特鲁希略独裁政权(1930-1961)恶毒暗杀。1993年12月20日, 大会通过消除对妇女的暴力行为宣言(A/RES/48/104)。1999年12月17日，联合国大会通过第54/134号决议，指定11月25日为消除对妇女的暴力国际日。大会还邀请各国政府、国际组织和非政府组织，在那一天组织纪念活动，来提高公众对这个问题的认识。

1916年 托格索夫夫妇领导下哈萨克民主-教育领域首个报纸《阿拉什报》在塞梅市正式发行。

2000年 克孜勒奥尔达市举行哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔·阿吾艾佐夫的纪念碑揭幕仪式。

2004年 阿克托别市举行首届人才招聘会。

2005年 卡拉干达国家科技大学青年中心正式成立。

2006年 哈萨克斯坦首届科学家联盟代表大会在阿拉木图举行。

2011年 纳扎尔巴耶夫出席在阿斯塔纳召开的祖国之光党第14届代表大会。

2014年 乌兹别克斯坦总统卡里莫夫正式对哈萨克斯坦进行工作访问。

2014年 哈萨克斯坦国家博物馆举行主题为《哈萨克文化之手工艺品》的哈萨克传统手工艺品展。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统签署《信息化法》。

2017年 哈萨克斯坦花样滑冰选手叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃国际滑联上海大奖赛女子单人滑比赛中获得亚军。