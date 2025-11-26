中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:23, 26 11月 2025 | GMT +5

    11月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月26日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    31个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.61（+0.18坚戈），外汇交易总额为2.1332亿美元（-1.1504亿美元）。交易过程中，最低报价为1:518.00坚戈，最高报价为1:519.51坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：601.66（+4.10坚戈），外汇交易总额为118.8万欧元（+78.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:599.97坚戈，最高报价为1:601.87坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5973（+0.0082坚戈），外汇交易总额42.6212亿卢布（-6.1137亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5500坚戈，最高报价为1: 6.6080坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.0746（-0.0384坚戈），外汇交易总额5000万元（+2409.5万元）。交易过程中，最低报价为1:72.6610坚戈，最高报价为1: 73.3500坚戈。

    标签:
    经济 外汇 坚戈 美元
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读