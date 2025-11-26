11月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.61（+0.18坚戈），外汇交易总额为2.1332亿美元（-1.1504亿美元）。交易过程中，最低报价为1:518.00坚戈，最高报价为1:519.51坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：601.66（+4.10坚戈），外汇交易总额为118.8万欧元（+78.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:599.97坚戈，最高报价为1:601.87坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5973（+0.0082坚戈），外汇交易总额42.6212亿卢布（-6.1137亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5500坚戈，最高报价为1: 6.6080坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.0746（-0.0384坚戈），外汇交易总额5000万元（+2409.5万元）。交易过程中，最低报价为1:72.6610坚戈，最高报价为1: 73.3500坚戈。