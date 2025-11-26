哈通社11月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月26日，星期二

11月26日是阳历一年中的第330天（闰年是第331天），离全年的结束还有35天。

世界各国/地区节日

国际信息日 国际信息化学院1994年设立每年的11月26日为国际信息日。

蒙古共和国成立日 蒙古国政府1924年11月26日正式宣布蒙古人民共和国正式成立。1992年1月22日哈萨克斯坦与蒙古国正式建立外交关系。

抗肥胖日 每年的11月26日是印度和阿拉伯国家的抗肥胖日，节日旨在提醒人们肥胖对人体的危害性，并呼吁让更多人关注肥胖问题。

鞋匠日 每年的11月26日为鞋匠日，该日为鞋匠和设计师们的共同节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 纳扎尔巴耶夫总统成为铁穆尔套市荣誉市民。

1993年 南哈州托列毕县举行托列毕官纪念碑揭幕仪式。

1994年 哈萨克斯坦新闻俱乐部成立。

2007年 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫的著作《阳光和阴影》发布仪式在阿斯塔纳举行。

2009年 克孜勒奥尔达文化日在阿斯塔纳举行。

2010年 欧安组织人权维度审查会议在阿斯塔纳举行。

2012年 挪威首都奥斯陆举行哈萨克斯坦电影日。

2017年 《纳扎尔巴耶夫传记》阿塞拜疆语版剪彩仪式26日在阿斯塔纳首任总统图书馆举行。

2019年 塞梅人博拉特·卡布扎诺夫赢得在西班牙托雷维耶哈举行的第一届 IPCA 残疾人公开个人国际象棋锦标赛。

2021年 在阿斯特拉罕库尔曼加齐地区文化中心举行《突厥世界的伟大作曲家》一书的推介会，该书旨在纪念伟大的哈萨克斯坦作曲家、冬不拉演奏家、哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国人民艺术家迪娜·努尔佩索娃诞辰 160 周年。

2022年 哈萨克斯坦当选总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的就职典礼在阿斯塔纳独立宫举办。