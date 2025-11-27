11月27日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 516.78（-1.83坚戈），外汇交易总额为2.8850亿美元（+7518.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:514.81坚戈，最高报价为1:519.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：600.25（-1.41坚戈），外汇交易总额为101.7万欧元（-17.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:596.41坚戈，最高报价为1:602.38坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6080（+0.0107坚戈），外汇交易总额48.2606亿卢布（+5.6393亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5950坚戈，最高报价为1: 6.6195坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.9762（-0.0984坚戈），外汇交易总额1760.5万元（-3239.4万元）。交易过程中，最低报价为1:72.7900坚戈，最高报价为1: 73.2600坚戈。