哈通社11月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月27日，星期三

11月27日是阳历一年中的第331天（闰年是第332天），离全年的结束还有34天。

世界各国/地区节日

缅甸国家纪念日 每年11月27日为缅甸国家纪念日，该日旨在纪念1920年缅甸大学生发起的反殖民运动。

拒接交易日 该节日1992年由爱沙尼亚裔加拿大记者卡莱·据拉森透露，经济危机主要原因在于人们的不理智的过度消费所致，而不是市场流动性等原因。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1963年 “阿吾艾佐夫之家”科学文化中心在阿拉木图市成立。

1992年 凯萨尔勇士基金和历史协会在阿拉木图市成立。

1992年 阿拉木图州那仁库勒县举行马哈塔耶夫博物馆开馆仪式。

2009年 伊斯兰教育、科学和文化组织将阿拉木图市评为«2015年伊斯兰文化城市»。

2012年 巴甫洛达尔国家大学为纳扎尔巴耶夫举行主题为《新时代领袖》的书展。

2012年 首任总统日之际哈萨克斯坦驻德国大使馆举行主题为"新哈萨克斯坦在新的世界"的圆桌会议。

2013年 哈萨克斯坦代表在巴黎举行的世界展览局第154次大会上就举办2017阿斯塔纳世博会准备工作情况进行了介绍。

2014年 克孜勒奥尔达机场迎来首趟国际航班。

2016年 关于纳扎尔巴耶夫总统的《总统之路：群星会聚时》电影首次在香港放映。

2017年 哈萨克国际通讯社体育网站（Sport.inform.kz）开通仪式在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克国际通讯社与阿斯塔纳电视台合作，联合拍摄了《神奇的哈萨克斯坦》系列纪录片。

2020年 阿德勒罕·叶尔詹诺夫执导的电影《吾勒波森》在第 24 届塔林黑夜电影节上被评为最佳亚洲电影。