哈通社11月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月28日，星期五

11月28日是阳历一年中的第332天（闰年是第333天），离全年的结束还有33天。

世界各国/地区节日

东帝汶独立日 东帝汶民主共和国，通称东帝汶，是位于东南亚地区帝汶岛东端的国家，曾是葡萄牙在远东仅有的两块海外殖民地。葡萄牙政府于1974年开始实行非殖民化，放弃海外殖民地，导致世界各葡属殖民地纷纷脱离葡萄牙统治而独立。东帝汶于1975年11月28日从葡萄牙独立，但在9天之后又被印尼占领，经过长时间抗争运动，2002年5月20日零时正式宣布独立。

毛里塔尼亚独立日 毛里塔尼亚伊斯兰共和国，通称毛里塔尼亚，是西非阿拉伯国家之一。与阿尔及利亚、西撒哈拉、马里、塞内加尔接壤。44年，成为罗马帝国行省。7世纪阿拉伯人来到这里，建立了封建王国。15世纪开始，先后被葡萄牙、荷兰和英国殖民。1912年成为法国殖民地；1920年成为法属西非洲的一部分；1957年获得半自治共和国地位；1958年成为法兰西共同体的一个自治共和国；1960年11月28日宣布独立，名毛里塔尼亚伊斯兰共和国，并退出共同体。

巴拿马脱离西班牙殖民独立的纪念日 1501年，巴拿马沦为西班牙殖民地，属新格兰纳达总督区。1821年巴拿马独立，加入西蒙·玻利瓦尔建立的大哥伦比亚共和国。

阿尔巴尼亚独立日 阿尔巴尼亚是一个位于欧洲东南部，巴尔干半岛西南部的国家。1912年第一次巴尔干战争后，阿尔巴尼亚在奥匈帝国的扶植下，11月28日宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1934 年 哈萨克国家科学研究院开始相关工作。

1998 年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《关于时间、命运、自己》英文版正式发行。

2005 年 南哈州卡孜古尔特过境点正式开放。

2007 年 纳扎尔巴耶夫批准哈萨克斯坦和格鲁吉亚国际道路运输协议。

2010 年 哈萨克斯坦-俄罗斯政府间委员会第14届合作会议在莫斯科举行。

2011 年 哈萨克斯坦-韩国科技合作中心在韩国大田广域市正式成立。

2012 年 位于阿拉木图市的哈萨克斯坦国家博物馆举行主题为《独立哈萨克斯坦的首任总统》展览。

2017 年 哈萨克斯坦著名作家、国际反核运动内华达州主席谢梅伊·奥尔扎斯·苏莱梅诺夫获得旭日勋章，以表彰其为发展日本与哈萨克斯坦共和国在核领域的友好关系做出的贡献不扩散。

2017 年 哈萨克斯坦诗人乌尔然·拜博斯诺娃在阿拉木图举行的大草原之国国际艺术节开幕式上被授予哈萨克斯坦共和国文化部文学艺术勋章。

2018 年《Dede Korkut》一书被保护非物质文化遗产政府间委员会列入联合国教科文组织非物质遗产名录。

2019 年 第 40 届联合国教科文组织大会通过了一项特别决议，将伟大学者和中世纪哲学家阿尔法拉比诞辰 1150 周年和奇姆肯特市成立 2200 周年纪念日添加到第二年的纪念日日历中。

2019年 阿斯塔纳市举行协议签署仪式，开始实施欧盟在中亚的三个大型项目，包括中亚投资、促进中亚国际贸易和发展中亚法治。

2020 年 在教科文组织支持下的国际文化和解中心的赞助下，建立了支持无国界知识文化的欧亚大学网络。

2022年 哈萨克-土耳其兄弟情纪念碑落成揭幕典礼在土耳其伊斯坦布尔市巴吉拉尔区举行。

2022年 政府会议批准了《开放哈萨克斯坦500+》移民政策新理念，宣布将为血亲同胞身份获得者提供为期10年的简化签证，使其在哈萨克斯坦创业更加便利化。