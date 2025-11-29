哈通社11月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月29日，星期六

11月29日是阳历一年中的第333天（闰年是第334天），离全年的结束还有32天。

世界各国/地区节日

声援巴勒斯坦人民国际日 1977年，联合国大会呼吁每年以11月29日为声援巴勒斯坦人民国际日，举办纪念活动 (第32/40B号决议)。1947年的那一天，联大通过了有关巴勒斯坦分治的决议(第181号决议 (II)。声援巴勒斯坦人民国际日庆祝活动也鼓励成员国继续向国际日提供大力支持，协助宣传活动的开展。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年 哈萨克斯坦印度文学日在阿拉木图举行。

2006年 “哈萨克斯坦粮食论坛-2006”国际会议在阿斯塔纳举行。

2010年 哈萨克斯坦民族和睦大会代表团对韩国进行了工作访问。

2011年 “哈萨克斯坦-独立20周年”图片展在莫斯科世界文学图书馆举行。

2013年 阿斯塔纳市获得“独联体和欧亚经济联盟国家最佳城市”殊荣。

2014年 欧亚大学举行主题为“纳扎尔巴耶夫-反核运动的领导者”的纪实展览。

2016年 哈萨克斯坦代表团在印度新德里举行的世界青少年机器人奥林匹克竞赛中获得嘉奖。

2017年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对白俄罗斯进行正式访问。

2020年 江布尔州塔拉兹市举行Biz Birgemiz纪念碑揭幕仪式，以纪念奋战在抗击新冠疫情前线的医生、警察、志愿者、救援人员和军人。

2021年 哈萨克斯坦中央银行将发行《天鹅》银质纪念币。面值为5000坚戈、500坚戈、200和100坚戈的《天鹅》银质纪念币属于央行发行的“游牧民族崇拜动物-图腾”主题系列。

2022年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出访法国，同同法国总统埃马纽埃尔·马克龙举行会晤。