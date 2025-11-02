哈通社11月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月2日，星期日

11月2日是阳历一年中的第306天（闰年是第307天），离全年的结束还有59天。

世界各国/地区节日

终止针对记者犯罪不受惩罚现象国际日 联合国大会在2013年第68届会议上通过了第A/RES/68/163号决议，将每年的11月2日定为“为终止针对记者犯罪不受惩罚现象国际日”。决议敦促各会员国采取明确的措施应对当前有罪不罚的风气。之所以将此国际日选在这一天是为了纪念2013年11月2日在马里惨遭暗杀的两名法国记者。

柬埔寨送水节 送水节是柬埔寨一个重要的节目，即水灯节在该国的本土化，于每年佛历12月15日，公历11月、雨季结束月圆时庆祝，共三日。每年五月开始的雨季，为湄公河带来大量雨水。部分河水倒灌进洞里萨湖。雨季结束，鱼虾随湖水涌进河中，农民把丰收的水恭送出海，迎接收获季节到来。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1999年 塞梅大学以诗人沙卡热姆∙库达伊别尔德的名字命名，并在主楼前建造了纪念碑。

2001年 南哈州政治镇压受害者博物馆首次向公众开放。

2004年 阿拉木图海拉特队客胜彼得罗巴甫尔克孜勒扎尔队并成为该届哈萨克斯坦冠军。

2006年 哈萨克斯坦成为联合国经济及社会理事会成员国。

2009年 哈萨克斯坦驻澳大利亚珀斯荣誉领事馆举行开馆仪式。

2012年 阿斯塔纳航空公司首架客机Embraer 190抵达阿拉木图。

2015年 世博会旗帜正式抵达阿斯塔纳。

2015年 美国国务卿约翰•克里参观阿斯塔纳市哈兹列特苏勒坦清真寺

2017年 马吉利斯（议会下院）召开全体会议上通过《欧亚经济联盟海关法条约》。

2017年 哈萨克斯坦国家残奥委会主席海拉特•波然巴耶夫成为平昌冬奥会首位哈萨克斯坦火炬手。

2017年 哈萨克斯坦-日本采矿冶金行业研讨会在东京举行。

2018年 独联体国家政府首脑理事会会议在阿斯塔纳举行。

2019年 哈萨克斯坦政府总理出席在塔什干举行的上海合作组织成员国政府首脑理事会第十八次会议。

2020年 世界哈萨克人协会在德国首都柏林开设阿拜哈萨克文化-商业中心。

2022年 托卡耶夫总统签署批准了《哈萨克斯坦共和国大赦法案》和《关于批准对2014年5月29日签署的欧亚经济联盟条约的欧亚经济委员会和欧亚经济联盟法院俄罗斯籍官员与工作人员养老金保障问题进行修改议定书法案》。