哈通社11月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月30日，星期五

这一天是公历一年中的第334天（闰年第335天），离全年结束还有31天。

世界各国/地区节日

巴巴多斯独立日 巴巴多斯是位于加勒比海与大西洋边界上的独立的岛屿国家，是西印度群岛最东端的岛屿，首都布里奇顿。巴巴多斯于1966年11月30日独立，是英联邦成员。

国际信息保护日 1988年美国计算机协会（Associationfor Computing Machinery，ACM）将11月30日公布为国际信息安全日。该节日旨在提醒用户保护计算机和存于其中的所有信息的重要性。

也门独立日 也门共和国，简称也门，为西南亚国家，阿拉伯海和红海边缘，与阿曼和沙特阿拉伯接壤。1967年英国撤出，南也门人民共和国成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 哈萨克斯坦国家图书馆举行《哈萨克毡房》纪念书刊介绍仪式。

2007年 哈萨克斯坦司法部和立法研究所共同举行“哈萨克斯坦宪法-国家稳定和发展的基础”展。

2010年 白俄罗斯举行“哈萨克斯坦-白俄罗斯：伟大胜利-同一个记忆”图片展。

2011年 阿拉木图市成为第28届大冬会举办城市。

2012年 阿斯塔纳将突厥世界文化首都之名转交给土耳其埃斯基谢希尔市。

2013年 德国德累斯顿市举行“哈萨克斯坦经济日”。

2014年 哈萨克斯坦著名摔跤运动员贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫获得世界摔跤协会颁发的“世界最佳摔跤运动员”奖。

2015年 首任总统纳扎尔巴耶夫发表国情咨文—《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》。

2015年 “哈萨克斯坦1992年代邮票展”在阿斯塔纳举行。

2015年 哈萨克斯坦央行正式发行面值20000坚戈的纸币。

2015年 哈萨克斯坦各州青年代表出席在保加利亚举行的世界青年论坛。

2016年 哈萨克斯坦仲裁庭在阿斯塔纳成立。

2017年 哈萨克斯坦著名歌手迪玛希在时尚之夜颁奖典礼上荣获创新时代领袖奖。

2020年 哈萨克斯坦国际油气机械发展中心设立协议签订。

2021年 首都学生宫广场举行伟大思想家阿布·纳斯尔·阿尔·法拉比雕像揭幕仪式。

2022年 世界轮椅和截肢者运动会日前在葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城落下帷幕。哈萨克斯坦有27名运动员参加了残疾人田径、残疾人游泳和残疾人举重3个项目比赛，共获得14枚金牌、20枚银牌、20枚铜牌。

2023年 哈萨克斯坦政府批准了《上合组织成员国政府间旅游合作发展协定》的决议。该协定于2022年9月在撒马尔罕签署。

2024年 哈萨克斯坦常驻联合国代表阿汗·热赫梅图林与圣基茨和尼维斯联邦常驻联合国代表米尤特里斯·威廉姆斯签署了《哈萨克斯坦共和国政府与圣基茨和尼维斯联邦政府关于互免签证要求的协定》。