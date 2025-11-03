哈通社11月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月3日，星期一

11月3日是阳历一年中的第307天（闰年是第308天），离全年的结束还有58天。

世界各国/地区节日

巴拿马独立日 巴拿马共和国，是中美洲最南部的国家。连接大西洋及太平洋的巴拿马运河位于国家的中央，拥有重要的战略地位，坐拥世界知名的航运要道巴拿马运河。11月在巴拿马被称为“国庆月”，11月3日是独立日(国庆节)。

马尔代夫胜利日 马尔代夫每年11月3日庆祝该节日。该节日旨在纪念战胜斯里兰卡泰米尔恐怖主义分子在马尔代夫发动的暴乱。该行动代号为“仙人掌”。

多米尼克独立日 多米尼克是加勒比海最后成为欧洲殖民地的岛，当地的印第安人反抗非常激烈。1763年，法国将多米尼克交给英国。1978年11月3日独立。

阿联酋国旗日 每年的11月3日庆祝国旗日，这一天也是阿联酋大规模庆祝哈里发.本.扎耶德.阿勒纳哈扬殿下成为阿联酋总统的日子。节日当天所有政府部门和各大建筑物上都会挂上阿联酋的国旗以表欢庆。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 突厥世界作家大会在土耳其伊斯坦布尔市举行。

1997年 根据政府令，东哈州科技大学以该高等学院首任校长道列特•赛力克巴耶夫的名字命名。

2005年 苏联英雄玛赫梅特•哈伊尔巴耶夫纪念碑揭幕仪式在巴甫洛达尔举行。

2009年 哈萨克斯坦教育和科学部同斯洛伐克教育部签署合作备忘录。

2012年 摩纳哥驻哈萨克斯坦阿斯塔纳荣誉使馆举行开馆仪式。

2014年 纳扎尔巴耶夫签署关于加大对极端恐怖主义打击力度的法案。

2015年 哈萨克斯坦在“全球繁荣指数-2015”排名中位列第56位。

2015年 纳扎尔巴耶夫出席哈英政府间经贸合作委员会第二次会议。

2017年 哈萨克斯坦乒乓球运动员克里尔•克拉斯米克入选全球百佳乒乓球员名单。

2017年 哈萨克斯坦政府总理出席在塔什干举行的独联体政府首脑理事会会议。

2018年 哈萨克斯坦代表队在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行的举重世锦赛中获得首枚奖牌。

2019年 迪玛希出任雅各布公司 (Jacob & Co)品牌大使。

2020年 哈萨克斯坦常驻维也纳国际组织代表海拉特·奥玛若夫向国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西和全面禁止核试验条约组织（CTBT）筹委会执行秘书拉西那•泽博递交全权证书。

2020年 阿拉木图海拉特足球俱乐部提前夺得2020赛季哈萨克斯坦足球超级联赛冠军。

2021年 日本政府授予哈萨克斯坦前驻日本大使阿赫勒别克•卡玛勒迪诺夫和叶尔兰·霍加塔耶夫为“旭日金星章”和“旭日银星章”。

2022年 哈萨克斯坦外长对阿联酋进行工作访问，并出席政府间经贸合作委员会第9次会议。