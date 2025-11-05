哈通社11月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月5日，星期三

11月5日是阳历一年中的第309天（闰年是第310天），离全年的结束还有56天。

世界各国/地区节日

世界海啸意识日 2015年12月，联合国大会将每年的11月5日定为«世界海啸意识日»。«世界海啸意识日»的概念源于日本。由于反复遭受海啸的痛苦经历，多年来，日本在海啸预警、公共行动以及改善灾后重建以减少未来影响等重要领域，积累了丰富的专门知识。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 阿拉木图市举行著名作家哈毕特•穆斯热珀夫诞辰90周年纪念戏剧节。

1993年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于实施«博拉沙克»奖学金计划》的第1394号总统令。

1999年 阔克舍套市为阿布莱汗竖立纪念碑。

2009年 哈萨克斯坦开始发行生物特征护照。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在法国爱丽舍宫会见奥朗德总统。

2016年 世界著名的韩国钢琴家白建我（Kun-Wo Paik）在哈萨克斯坦举办首场音乐会。

2018年 国际IT初创企业科技园区阿斯塔纳中心启动。

2000年 哈萨克斯坦学生在第 37 届巴尔干数学奥林匹克竞赛中获得六枚奖牌。来自世界 18 个国家的 154 名学生参加了由罗马尼亚主办的此次赛事。

2021年 哈萨克斯坦参加在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行的第一届“欧盟-中亚”国际经济论坛。

2021年 哈萨克斯坦参加中国国际进口博览会（CIIE）。