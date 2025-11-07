哈通社11月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月6日，星期五

11月6日是阳历一年中的第310天（闰年是第311天），离全年的结束还有55天。

世界各国/地区节日

塔吉克斯坦共和国宪法日 塔吉克斯坦宪法日是该国的一个主要节日。1994年11月6日，在塔吉克斯坦共和国历史上首次举行了全名公决通过了本国宪法。

防止战争和武装冲突糟蹋环境国际日 2001年11月5日， 联合国大会宣布每年11月6日为防止战争和武装冲突糟蹋环境国际日。（第56/4号决议）

多米尼加共和国宪法日 1844年11月6日，在圣克里斯托瓦尔通过了多米尼加共和国首部宪法。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 著名艺术家阿姆列•卡沙吾巴耶夫纪念碑在阿拉木图竖立

2004年 哈萨克式摔跤大奖赛在塔拉兹举行，举行大赛旨在祝贺哈萨克斯坦著名摔跤教练员玛拉特•扎黑特60岁生日

2004年 阿斯塔纳与首尔市长签署协议，两国首都正式成为友好城市

2007年 首部由哈萨克斯坦«泽尔达（Zerde）»创新中心开发的哈萨克文同义词电子词典发布

2007年 哈萨克斯坦与埃及政府间关于修复开罗拜巴尔斯苏丹清真寺的协议在埃及首都开罗签署，根据协议，哈萨克斯坦政府提供450万美元拨款，用于重新修复修建于13世纪的古老文化遗产

2009年 纳扎尔巴耶夫总统访问意大利并签署哈萨克斯坦与意大利之间战略伙伴关系协议

2009年 女性政治家俱乐部在阿斯塔纳成立

2014年 «FIESTALONIA-Kazakhstan»大赛在阿斯塔纳开幕。

2017年 《纳扎尔巴耶夫-哈萨克斯坦的缔造者》中文版首发式在中国北京举行。

2018年 为纪念阿拉什自治共和国成立100 周年，制作了纪录片《阿拉什旗帜下》。

2018年 阿斯塔纳枢纽国际IT初创企业科技园区正式开始运营。

2019年 哈萨克斯坦艺术家阿曼格尔迪·沙​​克诺夫 (Amangeldy Shakenov) 的纪念碑在哈萨克斯坦驻俄罗斯鄂木斯克领事馆附近落成。

2020年 哈萨克斯坦驻克维莫·卡特利和姆茨赫塔-姆季阿涅季地区名誉领事馆在格鲁吉亚鲁斯塔维开业。