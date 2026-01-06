哈通社1月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月6日，星期二

1月6日是阳历一年中的第6天，离全年的结束还有359（闰年则还有360）。

世界各国/地区节日

牙买加莫戎纪念日 牙买加的莫戎黑人社群的祖先，就是在18世纪与英国进行战争期间逃跑出来的奴隶，Maroons（莫戎）正是形容他们的后代。直到今天，牙买加的莫戎黑人仍然拥有很大范围的自主权，跟其他牙买加文化壁垒分明，别具一格。200年以前，莫戎黑人为了自由而勇敢斗争，因此莫戎在牙买加人眼中是特别的一群，倍受尊重。他们在牙买加人心中有着重要的地位，特别是那些带领起义，拥有学术知识文化的黑人，站起来对抗英国，争夺自由。莫戎社群每年1月6 日都会举行社区庆典，纪念他们勇敢的祖先们，全国政府和人民都十分重视这个充满意义的日子。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2005年 哈萨克斯坦“KADA”设计协会成立。

2009年 “哈萨克医学院”股份公司正式改名为«阿斯塔纳医科大学»股份公司，并列入«国家医疗控股»公司旗下。

2010年 哈萨克斯坦民族和睦大会巴弗洛达尔州媒体俱乐部成立。

2010年 哈萨克斯坦邮政公司发行《哈萨克斯坦担任欧安组织轮值主席国》纪念邮票。

2016年 旨在发布纳扎尔巴耶夫总统“百步计划”国家规划落实情况信息的网站100kadam.kz上线。

2017年 首批哈萨克斯坦人道主义援助物资运抵叙利亚塔尔图斯港。

2019年 阿拉木图市塔勒哈尔县“Oiqaragai”滑雪场正式开业。