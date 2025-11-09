哈通社11月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月9日，星期日

11月9日是阳历一年中的第314天（闰年是第315天），离全年的结束还有52天。

世界各国/地区节日

柬埔寨独立日 柬埔寨位于东南亚中南半岛，首都金边，为联合国会员国及东南亚国家联盟成员国。欧美列强侵略殖民地时期，1863年沦为法国保护国。第二次世界大战，1942至1945年，日军占领柬埔寨。战后柬埔寨于1953年11月9日脱离法国独立。

乌克兰文字和语言日 根据1997年乌克兰总统令而设定，每年11月9日编年史作者内斯特纪念日当天，乌克兰民众都会庆祝文字和语言日。

阿塞拜疆国旗日 1918年11月9日根据阿塞拜疆民主共和国代表发达里汗·或以斯给的报告确定了国家新旗帜的方案。这一次旗帜的形式是由三个平行的横长方形相连而成，自上而下蓝红绿三色，红色部分中间有一弯新月和一颗八角星，月和星均为白色。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会通过决议，将普希金国家图书馆以«哈萨克斯坦国家图书馆»重新命名。

1991年 纳扎尔巴耶夫总统首次对阿特劳进行了工作访问。

1996年 纳扎尔巴耶夫总统向杰勒托克桑事件牺牲者凯拉特•热斯库勒别科夫授予人民英雄勋章。

2008年 哈萨克伟大的诗人阿拜纪念碑揭幕仪式在卡拉干大举行。

2010年 哈萨克斯坦-美国投资论坛在纽约举行。

2011年 《阿勒达尔阔瑟》电影首映在阿拉木图市举行。

2017年 哈萨克斯坦代表团参展在英国伦敦举行的2017年世界旅游交易会。

2017年 哈萨克斯坦出席上合组织地区反恐机构研讨会。

2018年 第15届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛在北哈州首府彼得罗巴甫尔市举行，纳扎尔巴耶夫和普京出席。根据会议结果，双方签署了一系列合作协议。

2020年 托卡耶夫总统在总统府主持召开会议，讨论哈萨克文拉丁字母转换问题。