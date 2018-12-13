12月13日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 -- 哈通社为各位读者总结12月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月13日，星期四

12月13日是阳历一年中的第347天，离全年的结束还有18（闰年则还有19）。

世界各国/地区节日

马耳他共和国成立日 马耳他共和国，通称马耳他，位于南欧的共和制的一个微型国家，首都瓦莱塔。是一个位于地中海中心的岛国，有"地中海心脏"之称，被誉为"欧洲的乡村"。1964年9月21日宣布独立，并仍为英联邦成员国。1974年成为马耳他共和国。2004年加入欧盟。

南京大屠杀死难者国家公祭日 每年12月13日为南京大屠杀死难者国家公祭日，该纪念日是2014年中华人民共和国第十二届全国人大常委会为南京大屠杀死难者设立的国家公祭日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1942年 巴弗洛达尔地区历史博物馆成立。

1942年 阿拉木图基洛夫汽车制造厂成立。

1993年 哈萨克斯坦政府通过加入《核武器不扩散条约》决议。

1995年 哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使馆举行开馆仪式。

2010年 欧安组织执法问题圆桌会议在阿斯塔纳举行。

2013年 哈萨克斯坦首任总统基金会在阿拉木图市举行《神秘哈萨克斯坦》照片展。

2014年 英国著名建筑师诺曼•福斯特获纳扎尔巴耶夫总统颁发的"和平与进步奖"。

2015年 哈萨克斯坦著名作家、诗人沃勒加斯•苏莱曼诺夫被授予突厥世界基金会"年度人物"称号。

2016年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金以高击倒率（91.3%）获得吉尼斯记录证书。

【编译：冰山】