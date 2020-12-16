12月16日——哈萨克斯坦共和国独立日

哈通社/努尔苏丹/12月16日 -- 今天是哈萨克斯坦共和国独立日，是哈萨克斯坦全国性节日，也是国家最重要的节日之一。

每年的独立日，总统为科技、教育、卫生、文化、艺术、军队和国家机关等各领域有突出贡献的人士颁发国家奖项。全国各地举行丰富多彩的活动，庆祝这一节日。

1990年10月25日哈萨克斯坦最高苏维埃通过了《主权宣言》，1991年12月16日哈萨克斯坦议会通过《哈萨克国家独立法案》，正式宣布独立，成为主权独立的国家。

独立伊始，哈萨克斯坦便得到土耳其、中国、美国等大国的率先承认，之后的几周之内世界绝大多数国家承认哈萨克斯坦的独立和主权，与我国建立了外交关系，哈萨克斯坦正式迈向世界政治舞台。

哈萨克斯坦自古就是哈萨克和突厥民族的神圣之地。

从天山到里海的中亚草原是这个游牧民族的栖息之地。公元前794年到公元1840年代，哈萨克民族及其祖先就一直生活在这里，15世纪的哈萨克汗国也在此建立，后来被俄罗斯沙皇占领并统治。1925年4月19日改称为«哈萨克苏维埃社会主义自治共和国»。1936年12月5日改称为«哈萨克苏维埃社会主义共和国»，同时加入苏联。1991年12月16日哈萨克斯坦宣布独立。

哈萨克斯坦共和国位于中亚和东欧，国土横跨亚欧两洲，西濒里海。1991年苏联解体后，哈萨克斯坦成为与俄罗斯、中国、吉尔吉斯、乌兹别克、土库曼等国接壤，并与伊朗、阿塞拜疆隔海相望的独立国家。

哈萨克斯坦国土面积辽阔，排名世界第九位，是独联体地区的大国之一。哈萨克斯坦同时也是独联体第二大经济体，综合国力仅次于俄罗斯，属于中高收入国家。拥有丰富的自然资源和较雄厚的工业基础，是世界主要粮食出口国之一。哈萨克斯坦目前也已成为全球发展中的新兴经济体，亦是全球发展最快的国家之一，并逐渐成为区域性强国。

哈萨克一直奉行平衡外交政策并不断活跃于后苏联空间和国际社会。先后加入了独联体、欧洲-大西洋伙伴关系理事会、集安组织、欧安组织、上合组织、伊斯兰合作组织、突厥议会、北约和平伙伴关系会、欧亚经济联盟等国际组织。

独立以来，哈萨克斯坦取得了辉煌的发展成就，在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，顺利完成立国、迁都等历史性创举，走出了一条符合国情的发展道路。

在此期间，首任总统纳扎尔巴耶夫以民族复兴为己任，重视发展经济，大力改善民生，为保障国家经济繁荣，社会稳定和人民安康作出了卓越贡献。其提出«光明大道»新经济计划，与正在实施的«2050发展战略»和国家发展«百步计划»一道，为我国跻身世界30强奠定了坚实的基础，指明了国家发展前进的方向。

而在继承和延续了首任总统道路的托卡耶夫总统带领下，哈萨克斯坦当前正在有序的开展政治改革，不断提升国家民主化体制建设，推动公民社会发展，促进国民经济，提高女性和年轻人群体的参政议政水平，不断向着成为全球前30位发达国家的目标迈进。

独立是哈萨克民族百年的梦想，今天我们应该像爱护自己的眼睛一样维护国家的独立和稳定团结的大好局面。独立日不仅是哈萨克斯坦的国家节日，也是侨居世界各地的哈萨克人共同的节日。

衷心祝愿我们伟大的祖国永远繁荣富强、人民幸福安康。