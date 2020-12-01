12月1日——哈萨克斯坦首任总统日

哈通社/努尔苏丹/12月1日 —— 今天，12月1日，是哈萨克斯坦全国性节日——首任总统日。

2011年12月，哈萨克斯坦议会通过了对哈萨克斯坦《节日法》进行修改的法案，将12月1日设立为全国性的节日——首任总统日。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫是国家的奠基人，对国家发展作出巨大贡献,有效保障了人民团结、国家宪法与自由人权。独立的哈萨克斯坦在国际社会中迅速确立了主权国家的地位，短时间内获得了国际社会的认可，成为主要国际组织的重要成员。

因此，为主权独立的哈萨克斯坦创立基业的历史使命和功勋理应属于第一任总统、民族领袖——努尔苏丹•阿比舍吾勒•纳扎尔巴耶夫。

议会上院时任议长海拉特•马米曾指出，纳扎尔巴耶夫在国家发展中发挥了关键性的作用。哈萨克斯坦在20多年里所取得的成就与纳扎尔巴耶夫的个人贡献是分不开的。因此，设立这一节日不是搞个人崇拜，而是反映绝大多数民众对他的尊敬和拥戴。

值得提醒的是，在哈萨克斯坦于1991年12月1日举行的首次总统选举中，时任哈萨克苏维埃共和国总统的努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫成为了下一个5年任期的总统。15天后的1991年12月16日,哈萨克斯坦成为了主权和独立的国家。当时，纳扎尔巴耶夫的支持率为98.78%。自那时起，纳扎尔巴耶夫就一直担任哈萨克斯坦的总统。

2019年3月19日，纳扎尔巴耶夫向全国人民发表电视讲话，并宣布提前结束总统职务。

根据哈萨克斯坦宪法规定，时任参议院（议会上院）议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫临时代理总统职务。在当年6月9日举行的非例行总统大选中，托卡耶夫获得70.96%的选票（6 539 715张选票），成功当选哈萨克斯坦第二任总统。6月12日，托卡耶夫宣誓就任哈萨克斯坦总统。

全世界另一个设立总统日的国家是美国。美国总统日为联邦节日，该纪念日最初是为了纪念华盛顿而设立，后来为美国的10个法定节日之一，定在每年二月的第三个星期一，用以纪念美国历史上所有总统。 美国总统日与阵亡将士纪念日、感恩节等享有同等地位。每年的这一天美国人都会用一些特殊的方式来重温历史、缅怀美国总统，学校和家长也会在这一天对孩子进行爱国主义教育，让他们了解和熟悉美国的历史。