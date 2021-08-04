奥运会第12日战绩：哈萨克斯坦队收获第4枚奖牌

哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 8月4日，东京奥运2020进入第12个比赛日。

这一天，哈萨克斯坦代表团的5名选手参加了场地车、拳击、摔跤，以及皮划艇静水四个大项的比赛。

5名选手今天的比赛成绩如下：

场地车：

男子竞速赛资格赛中，谢尔盖•波诺马列夫以9.932秒的成绩位列30位选手的第29名，未能晋级下一轮。成绩前24的选手将进入1/32决赛。

拳击：

男子超重量级（91公斤级）半决赛中，卡穆什别克·孔卡巴耶夫被TKO，未能击败美国选手小理查德·托雷斯，无缘决赛。但根据奥运会拳击项目规则，孔卡巴耶夫依然获得了一枚铜牌。这是哈萨克斯坦代表团在本届东京奥运会上获得的第四枚奖牌。

摔跤：

在男子自由式57公斤级1/8和1/4决赛中，努尔伊斯拉姆·萨纳耶夫以7:0和6:4的比分击败了几比选手迪亚曼蒂诺·尤纳·法费和日本选手高桥侑希，一路晋级半决赛。

但在半决赛中，萨纳耶夫因出现伤情，在最后关头遗憾输给了印度对手拉维·库马尔·达阿希亚，无缘决赛。下一轮比赛，萨纳耶夫将争夺铜牌。

皮划艇静水：

女子200米单人划艇1/4决赛中，玛格丽塔·托尔洛波娃以49.051秒的成绩排名小组第七，未能晋级。

女子500米单人皮艇1/4决赛中，娜塔丽娅·谢尔盖耶娃以1分55秒776的成绩排名小组第六，未能晋级。

【编译：达娜】