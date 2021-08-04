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    20:25, 04 八月份 2021 | GMT +6

    奥运会第12日战绩：哈萨克斯坦队收获第4枚奖牌

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    哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 8月4日，东京奥运2020进入第12个比赛日。

    这一天，哈萨克斯坦代表团的5名选手参加了场地车、拳击、摔跤，以及皮划艇静水四个大项的比赛。

    5名选手今天的比赛成绩如下：

    场地车：

    男子竞速赛资格赛中，谢尔盖•波诺马列夫以9.932秒的成绩位列30位选手的第29名，未能晋级下一轮。成绩前24的选手将进入1/32决赛。

    拳击：

    男子超重量级（91公斤级）半决赛中，卡穆什别克·孔卡巴耶夫被TKO，未能击败美国选手小理查德·托雷斯，无缘决赛。但根据奥运会拳击项目规则，孔卡巴耶夫依然获得了一枚铜牌。这是哈萨克斯坦代表团在本届东京奥运会上获得的第四枚奖牌。

    摔跤：

    在男子自由式57公斤级1/8和1/4决赛中，努尔伊斯拉姆·萨纳耶夫以7:0和6:4的比分击败了几比选手迪亚曼蒂诺·尤纳·法费和日本选手高桥侑希，一路晋级半决赛。

    但在半决赛中，萨纳耶夫因出现伤情，在最后关头遗憾输给了印度对手拉维·库马尔·达阿希亚，无缘决赛。下一轮比赛，萨纳耶夫将争夺铜牌。

    皮划艇静水：

    女子200米单人划艇1/4决赛中，玛格丽塔·托尔洛波娃以49.051秒的成绩排名小组第七，未能晋级。

    女子500米单人皮艇1/4决赛中，娜塔丽娅·谢尔盖耶娃以1分55秒776的成绩排名小组第六，未能晋级。

    【编译：达娜】


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