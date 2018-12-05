12月5日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 哈通社为各位读者总结12月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月5日，星期三

12月5日是阳历一年中的第339天，离全年的结束还有26（闰年则还有27）。

世界各国/地区节日

世界土壤日 12月5日是世界土壤日。2002年，国际土壤科学联合会通过决议，提议将12月5日设立为世界土壤日，以彰显土壤作为自然体系中的一个重要的组成部分以及人类福祉的一个主要贡献者所发挥的重要作用。2013年6月，粮农组织大会一致同意设立世界土壤日，并要求第68届联合国大会通过决议对此加以正式确认。2013年10月，第68届联合国大会宣布12月5日为世界土壤日。

国际志愿人员日 1985年12月17日，联合国大会第A/RES/40/212号决议号决议通过设立国际促进经济和社会发展志愿人员日。自此，在12月5日当天，各国政府、联合国系统和民间社会组织成功加入全球志愿人员庆祝该节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1930年 彼得罗巴甫尔人文科技学院成立。

1992年 哈萨克斯坦举行意大利文化日。

1995年 哈萨克斯坦同欧盟理事会签署经贸合作协议。

2006年 纳扎尔巴耶夫总统同欧洲委员会主席若泽•巴罗佐就能源领域签署谅解备忘录。

2009年 中国-中亚天然气管道哈萨克斯坦南部地区正式得到天然气供应。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席主题为《创新哈萨克斯坦-独立20周年后展望未来》的创新论坛。

2011年 江布尔州库尔代风力发电厂正式投入运营。

2012年 根据在阿什哈巴德举行的独联体国家首脑会议结果，各国元首就加深经济和人文领域合作关系、保障安全等问题签署一系列协议。

2014年 哈萨克斯坦-法国商业论坛在阿斯塔纳举行。

2017年 世界哈萨克式摔跤联合会亚洲联合会办公室在北京正式成立。

2017年 突厥文化国际组织宣布土耳其卡斯塔莫努为2018年突厥世界文化首都。

【编译：冰山】