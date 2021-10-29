欧盟向孟加拉国和缅甸罗兴亚人追加1200万欧元援助

哈通社/布鲁塞尔/10月29日 —— 据中新社报道，欧盟28日通报，欧盟委员会负责危机管理的委员莱纳尔契奇走访孟加拉国科克斯巴扎尔罗兴亚难民营，期间宣布向孟加拉国和缅甸罗兴亚人追加1200万欧元人道主义援助。

据欧盟委员会当日发布的公告，莱纳尔契奇对孟加拉国的访问为期三天，于28日结束；在科克斯巴扎尔罗兴亚难民营，莱纳尔契奇走访住有60多万人、难民聚居人数现为“世界第一”的库图帕龙(Kutupalong)营地；在孟加拉国首都达卡，莱纳尔契奇与孟加拉国外长莫门等官员举行了会晤。

公告指，访问期间，莱纳尔契奇宣布向孟加拉国和缅甸罗兴亚人追加1200万欧元人道主义援助，但未通报更多细节。以往欧盟向孟加拉国和缅甸罗兴亚人提供援助，多是通过非政府组织、联合国机构、红十字会等合作伙伴发放援助款项，主要提供医疗卫生、庇护、食品安全、应急救援等援助。

公告援引莱纳尔契奇的话称，欧盟密切关注孟加拉国人道主义形势，致力为流离失所的罗兴亚人提供援助，包括通过创新援助方式提高他们的生活水平，并承诺将长期支持孟加拉国和缅甸罗兴亚人及收容社区。

2017年下半年罗兴亚人问题爆发后，70多万罗兴亚人逃往位于孟加拉国东南部的科克斯巴扎尔避难，至今逾百万罗兴亚人滞留在科克斯巴扎尔罗兴亚难民营。据统计，另有数十万罗兴亚人留在了缅甸若开邦。

根据今年年初欧盟公布的人道主义援助预算，2021年全年欧盟计划在亚洲和拉美地区提供1.8亿欧元援助，其中缅甸及收容罗兴亚人的孟加拉国为重点受援国。欧盟委员会28日的公告称，截至目前，欧盟已向孟加拉国拨付815万欧元人道主义援助及防灾资金。