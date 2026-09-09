江布尔州1吉瓦风电项目计划2029年投运

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫日前会见阿布扎比未来能源公司马斯达尔（Masdar）业务与项目开发副董事长阿卜杜拉·扎耶德，以及阿联酋驻哈萨克斯坦大使穆罕默德·赛义德·穆罕默德·阿里基。

双方就江布尔州建设装机容量1吉瓦、配套储能系统的风力发电站项目，以及进一步深化可再生能源领域合作进行了讨论。

该项目是哈萨克斯坦与马斯达尔战略合作的一部分，总投资额预计约14亿美元。

根据规划，项目将建设装机容量1000兆瓦的风力发电站，并配套功率300兆瓦、容量600兆瓦时的储能系统。项目旨在提高可再生能源发电规模，并增强哈萨克斯坦南部地区的能源安全。

配套储能系统可根据天气条件和用电需求变化，对风电进行调节，提高可再生能源发电的稳定性和灵活性。

这座1吉瓦风力发电站计划于2029年第三季度全面投入运营。

- 与马斯达尔的合作有助于推动可再生能源发展，并促进哈萨克斯坦实现碳中和目标。该项目对于加强地区能源安全、引进现代技术以及为能源基础设施发展创造新机遇具有重要意义。 - 阿克肯杰诺夫表示。

此前，项目于6月29日在江布尔州举行奠基仪式并正式启动建设。