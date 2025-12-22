120余对“寒冬老人”和“冰雪姑娘”齐聚东哈州 推动冬季旅游发展

此次大型庆祝活动将当地深厚的文化传统、丰富多样的冬季娱乐项目以及独具特色的旅游资源有机融合，营造出浓郁的节日氛围。

艺术节旨在推动冬季旅游产业发展，促进各国间的文化交流，并在新年到来之际向公众传递节日的喜悦。值得一提的是，今年的艺术节已突破地区层级，正式升格为国际性文化活动。

吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦大使馆代表应邀出席。活动现场最引人注目的时刻，当属120多对“寒冬老人”和“冰雪姑娘”同时亮相。这一壮观场景不仅成为艺术节的一大亮点，也体现了社会各界对活动的广泛关注和支持。

本届艺术节在多个场地轮番举行。12月19日，主要庆祝活动在里德市拉开帷幕；12月20日，节庆活动继续在“阿尔泰阿尔卑斯”高山滑雪场以及乌斯卡曼市展开。主办方为参与者和观众精心准备了丰富多彩的互动项目，包括冬季传统游戏、趣味竞赛以及多场文艺演出。

“寒冬老人与冰雪姑娘—2025”国际艺术节不仅凝聚了地区人气，也为大人和孩子们带来了冬日里的温情。活动的成功举办，再次彰显了东哈州作为全国重要冬季休闲与旅游目的地的独特魅力与领先地位。

【编译：阿遥】