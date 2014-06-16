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01:32, 16 六月 2014 | GMT +6
南非发现一枚122克拉蓝钻 价值约6亿英镑
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哈通社阿斯塔纳6月16日电，据英国《每日邮报》6月14日报道，一直出品世界上最名贵钻石的佩特拉钻石有限公司，最近在南非库里南钻石矿又发现了一枚122克拉的蓝宝石，这让佩特拉公司13日的股价上涨了8%，业内人士估计，这枚蓝宝石估价预计达6亿英镑(约合人民币63亿元)。
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