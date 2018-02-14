投资和发展部部长：哈萨克斯坦产品出口覆盖全球122个国家

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克14日向民众做述职报告时表示，哈萨克斯坦产品出口覆盖全球122个国家。

"哈萨克斯坦在全球出口国家中排名第53位。哈萨克斯坦加工领域产品出口覆盖全球122个国家。去年前11个月，我国出口总额增长31.6%，达431亿美元。进口总量增长15.8%。市场出口份额如下：哈萨克斯坦产品50%出口至欧盟国家、12%出口至中国、11%出口至欧亚经济联盟成员国、5%出口至中亚邻国。我国在出口铀、铜、钛、铁合金、黄磷、面粉以及粮食等方面处在全球领先地位。" 哈斯姆别克说。



据他介绍，根据纳扎尔巴耶夫总统下达的工作任务，今年投资和发展部将进一步加强在引资方面的工作力度。针对这一领域，哈萨克斯坦投资品牌制定工作即将结束，信息监测系统也已经开始用于工业生产领域。此外，旨在吸引外来投资的国际投资论坛还将于今年5月在阿斯塔纳举行。



"哈萨克斯坦与中国之间的51个工业领域项目也在逐渐得到落实，其中4个项目已经投入运营。政府今年计划启动总额达3.63亿美元的6个项目。全部51个项目总额高达270亿美元。" 投资和发展部部长说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】