哈萨克斯坦向中国发运1.23万吨饲料小麦粉

此次供货方为卡普恰盖粮食制品有限责任公司，进口方为山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司（Shandong Hi-speed Qilu International Land Port Development Co. Ltd.）。该批货物的发运，是在哈萨克斯坦农业部代表团访华期间达成相关合作共识后落实的具体成果。

值得一提的是，2025年10月，哈粮集团与山东高速签署了关于向中国出口谷物、饲料及油料作物的合作协议。根据协议框架，计划出口饲料小麦粉3.54万吨，目前已向中方客户交付2.29万吨。

近两年来，中国市场对哈萨克斯坦生产的饲料小麦粉保持稳定需求。数据显示，2025年全年哈萨克斯坦对华饲料小麦粉出口量超过260万吨，同比增长一倍以上。

面对持续增长的市场需求，国内农业生产与加工企业正逐步扩大供货规模。

为推动加工型农产品“走出去”，哈粮集团自2024年起实施农产品出口整合计划，协助形成大宗出口批量并优化物流组织。

两年来，通过该计划，农业生产者累计向海外市场出口农产品近5800万美元，主要包括谷物、油料作物、葵花籽油及饲料小麦粉。

此外，在粮食合同公司的支持下，东哈州一家加工企业已向中国国有企业中储粮集团（Sinograin）供应葵花籽油，并在此基础上实现与中方伙伴的自主持续合作。

分析认为，国家粮食运营机构在实践中发挥了“市场通道”功能，通过降低准入门槛、整合出口批量和提供组织保障，为高附加值农产品自主出口创造条件，助力提升哈萨克斯坦加工型农产品在国际市场的竞争力。

【编译：达娜】