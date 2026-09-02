哈萨克斯坦1240亿美元投资背后有哪些项目？

目前，哈萨克斯坦已宣布13个大型项目，每个项目价值超过10亿美元，总投资额超过1240亿美元。

然而，项目公布并不意味着它会立即实施。数十亿美元的项目可能需要数年时间进行开发、融资和开工建设。因此，名单上的一些项目仍处于谈判、设计或地质勘探阶段。

最昂贵的项目仍停留在纸面上

计划在曼格斯套州建设的“Hyrasia One”综合体项目，预计耗资400亿至500亿美元。这是哈萨克斯坦目前宣布的最昂贵的巨型项目。

该项目由德瑞合资企业Svevind开发。该公司自2023年起成为挪威国有企业Statkraft的一部分。尽管“Hyrasia One”计划于2021年首次公布，但此后实施已被多次推迟。

初步设计阶段现已完成。预计将于2026年做出最终投资决定。实际施工尚未开始。

哈萨克斯坦首座核电站

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计划在乌勒肯村附近建造的巴尔喀什核电站，预计耗资164亿美元。该项目的总承包商是俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）。

该项目的主要成本将由俄罗斯贷款提供，其余部分将由哈萨克斯坦政府承担。

乌勒肯村的工程勘测工作于2025年8月启动。主体工程计划于2027年开工，核电站计划于2035-2036年投入运营。

中国投资者将投资铝生产

中国正在哈萨克斯坦开发两个大型铝原料加工项目。其中之一是新发集团计划在巴甫洛达尔州投资150亿美元建设的氧化铝-铝产业集群。这是目前尚未开工建设的最昂贵项目之一。

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与此同时，中国企业东方希望集团计划在库斯塔奈州和阿克托别州投资126亿美元建设一个项目。联合国贸易和发展会议（贸发会议）已将其列为2025年前亚洲发展中国家宣布的最大新投资项目之一。

目前，这两个项目的设计和预算文件正在编制中。因此，开工日期仍为暂定日期，可能会有所变动。

从数据中心到天然气和化工生产

位于埃基巴斯图兹附近的“数据中心谷”项目已正式开工建设，该项目投资额高达100亿美元。美国初创公司Firebird、NVIDIA以及哈萨克斯坦电信公司（Kazakhtelecom）将作为合作伙伴参与该项目。该设施计划于2027年投入商业运营。

在哈萨克斯坦西部，Geo Jade Petroleum公司正与哈萨克斯坦方面合作勘探苏扎克（Suzak）的非常规天然气田。该项目预计投资78亿美元，但目前仍处于备忘录和初步研究阶段。

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已开工建设的项目包括位于阿特劳州的西伦天然气和化工工厂。该工厂计划于2029年投产。

政府将拨款35亿美元用于铁米尔套市卡尔梅工厂的现代化改造。改造工程计划于2028年完成。

所有已公布的项目都会实施吗？

虽然1240亿美元的投资组合规模庞大，但这些项目的进展情况却不尽相同。一些项目已经开工建设，而另一些项目仍处于设计、谈判或调研阶段。

在联合国贸发会议报告列出的13个项目中，只有“东方希望”倡议被列为哈萨克斯坦经济年度最重要的投资项目之一。其余项目尚未纳入全球统计数据，但它们的总价值反映了该国投资活动的规模。

与此同时，重大项目的工期可能会延后，初始成本和规模可能会发生变化，或者某些项目可能会以完全不同的形式实施。因此，最好将1240亿美元视为目前已公布的大型项目的总成本，而不是已投入哈萨克斯坦经济的投资。

然而，从能源到冶金，从天然气和化工生产到数字基础设施，这些举措如果得以实施，将在未来几年对哈萨克斯坦的经济结构产生重大影响。