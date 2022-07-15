昨日全国新增新冠确诊病例1257例

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例1257例，同时有260名患者痊愈。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市 - 353, 阿拉木图市 - 349, 奇姆肯特市 – 103, 阿克莫拉州 – 30, 阿克托别州 – 7, 阿拉木图州 - 115, 阿特劳州 - 23, 东哈州 - 15, 江布尔州 - 60, 西哈州 - 13, 卡拉干达州 - 70, 库斯塔奈州 - 17, 克孜勒奥尔达州 - 51, 曼格斯套州 - 16, 巴甫洛达尔州 - 9, 北哈州 - 5, 突厥斯坦州 - 21.

于此同时，全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 65,阿拉木图市 - 156,阿克莫拉州 - 10,卡拉干达州 - 7,克孜勒奥尔达州 -1

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 313 551例，其中痊愈人数为1 294 493人。

【编译：木合塔尔·木拉提】