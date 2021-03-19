08:20, 19 三月 2021 | GMT +6
全国单日新增1264例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/3月19日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1264例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至3月19日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 229217人。
各地区新增情况如下：
阿拉木图市 - 28991 (+366),
努尔苏丹市 – 27528 (+285),
东哈州 - 22551 (+28),
巴甫洛达尔州 - 18688 (+47),
阿特劳州 - 17881 (+36),
卡拉干达州 - 16586 (+98),
阿克莫拉州 – 14743 (+50),
西哈州 – 14078 (+81),
库斯塔奈州 - 13300 (+44),
北哈州 - 12840 (+35),
阿拉木图州 - 12078 (+91),
奇姆肯特市 -6476 (+36),
江布尔州 – 6210 (+18),
阿克托别州 - 4614 (+26),
突厥斯坦州 – 4398 (+13),
曼格斯套州 - 4325 (+6),
克孜勒奥尔达州 - 3930 (+4).