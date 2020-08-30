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    10:23, 30 八月份 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：全国新增126例确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/8月30日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，全国新增126例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例。

    其中：

    有症状确诊人数 - 74人，

    无症状病毒携带者 - 52人。

    截至8月30日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 105684人 。

    各地区疫情数据和新增情况如下：

    阿拉木图市 - 14210 (+16)

    努尔苏丹市 - 13819 (+7)

    阿特劳州 - 10905 (+11)

    卡拉干达州 - 10067 (+17)

    东哈州 - 8158 (+24)

    西哈州 - 6744 (+4)

    奇姆肯特市 - 5174 (+1)

    阿拉木图州 - 4892 (+0)

    江布尔州 - 4079 (+3)

    北哈州 - 3929 (+12)

    巴甫洛达尔州 - 3828 (+7)

    库斯塔奈州 - 3400 (+8)

    阿克莫拉州 - 3380 (+6)

    曼格斯套州 - 3334 (+0)

    突厥斯坦州 - 3314 (+8)

    克孜勒奥尔达州 - 3231 (+0)

    阿克托别州 - 3217 (+2)


    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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