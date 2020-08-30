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新冠肺炎：全国新增126例确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月30日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，全国新增126例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例。
其中：
有症状确诊人数 - 74人，
无症状病毒携带者 - 52人。
截至8月30日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 105684人 。
各地区疫情数据和新增情况如下：
阿拉木图市 - 14210 (+16)
努尔苏丹市 - 13819 (+7)
阿特劳州 - 10905 (+11)
卡拉干达州 - 10067 (+17)
东哈州 - 8158 (+24)
西哈州 - 6744 (+4)
奇姆肯特市 - 5174 (+1)
阿拉木图州 - 4892 (+0)
江布尔州 - 4079 (+3)
北哈州 - 3929 (+12)
巴甫洛达尔州 - 3828 (+7)
库斯塔奈州 - 3400 (+8)
阿克莫拉州 - 3380 (+6)
曼格斯套州 - 3334 (+0)
突厥斯坦州 - 3314 (+8)
克孜勒奥尔达州 - 3231 (+0)
阿克托别州 - 3217 (+2)
【编译：阿依波塔】