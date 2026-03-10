哈萨克斯坦食品通胀降至12.7% 政府拟加强市场调控

统计数据显示，哈萨克斯坦食品通胀率延续下降趋势：已从去年12月的13.5%降至今年1月的12.9%，并在2月进一步回落至12.7%。

贸易和一体化部第一副部长阿伊詹·比詹诺娃表示，通胀放缓的积极因素之一是重要民生食品清单的更新与扩充，该清单已从原有的19项增加至31项。同时，国家加强了对重要民生食品零售环节加价幅度的监管，有效稳定了市场价格。

从宏观层面看，全国通胀率已连续五个月呈放缓态势，由2025年9月的12.9%降至2026年2月的11.7%。尽管3月通常受季节性因素影响存在一定涨价压力，但今年3月首周的重要民生食品价格上涨指数仅为0.1%。贸易和一体化部计划通过组织平价促销活动、扩大农产品集市规模，以及继续运行邻国蔬菜进口“绿色通道”等措施，进一步稳定市场价格。

会议同时指出，受原料奶价格上涨、能源成本增加以及生产支出上升等因素影响，近期乳制品价格出现一定波动。由于乳制品在食品通胀结构中占比约为6.3%，贸易和一体化部建议研究针对乳制品加工企业的支持机制。

此外，会议还提出一系列支持面包行业的措施，包括为企业提供平价粮食和面粉，并与哈萨克斯坦国家铁路公司协作，研究降低相关原材料铁路运输费率的可能性。朱曼哈林指示相关部门，对国内现有的42家乳制品加工企业的定价机制进行深入分析，以制定更具针对性的生产支持方案。

朱曼哈林还要求主管部门对各地区稳定基金进行全面清查，核实地方政府上报库存产品的实际在库情况，确保物资储备真实可靠。

【编译：阿遥】