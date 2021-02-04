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    08:16, 04 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦新增1280例COVID-19病例

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    哈通社/努尔苏丹/2月4日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1280例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    各地区新增情况如下：

    努尔苏丹市 -22643(+153),

    阿拉木图市 - 22439(+111),

    东哈州 - 20470 (+63),

    阿特劳州 - 16291(+58),

    巴甫洛达尔州- 14313(+230),

    卡拉干达州а - 14096(+80),

    阿克莫拉州 - 11497(+168),

    西哈州 – 11307(+109),

    北哈州 - 11179(+70),

    库斯塔奈州 - 10563(+85),

    阿拉木图州 - 9485(+70),

    奇姆肯特市 -5905(+9),

    江布尔州 - 5614(+10),

    突厥斯坦州 - 4148(+23),

    曼格斯套州 - 4081(+16),

    阿克托别州 -3981(+18),

    克孜勒奥尔达州 -3627(+7).

    截至2月4日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 191 639人.


    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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