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哈萨克斯坦新增1280例COVID-19病例
哈通社/努尔苏丹/2月4日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1280例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -22643(+153),
阿拉木图市 - 22439(+111),
东哈州 - 20470 (+63),
阿特劳州 - 16291(+58),
巴甫洛达尔州- 14313(+230),
卡拉干达州а - 14096(+80),
阿克莫拉州 - 11497(+168),
西哈州 – 11307(+109),
北哈州 - 11179(+70),
库斯塔奈州 - 10563(+85),
阿拉木图州 - 9485(+70),
奇姆肯特市 -5905(+9),
江布尔州 - 5614(+10),
突厥斯坦州 - 4148(+23),
曼格斯套州 - 4081(+16),
阿克托别州 -3981(+18),
克孜勒奥尔达州 -3627(+7).
截至2月4日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 191 639人.