新冠肺炎全国确诊病例达1295人

哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台（coronavirus2020.kz）数据，截至2020年4月15日22：30时，哈全境共确诊1295人罹患新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）。

其中，240人治愈出院，16人因病死亡。

确诊病例在各直辖市/州分布情况如下：

努尔苏丹市 – 297

阿拉木图市 – 380

奇姆肯特市 – 40

阿克莫拉州 – 80

阿克托别州 – 13

阿拉木图州 – 25

阿特劳州 – 70

东哈州 – 8

江布尔州 – 49

西哈州 – 20

卡拉干达州 – 82

库斯塔奈州 – 5

克孜勒奥尔达州 – 127

曼格斯套州 – 11

巴甫洛达尔州 – 11

北哈州 – 28

突厥斯坦州 – 49

已治愈出院病例在各直辖市/州分布情况：

努尔苏丹市 – 136

阿拉木图市 – 60

奇姆肯特市 – 2

阿克莫拉州 – 8

阿克托别州 – 2

阿拉木图州 – 7

阿特劳州 – 12

江布尔州 – 3

西哈州 – 1

卡拉干达州 – 2

克孜勒奥尔达州 – 4

曼格斯套州 – 1

巴甫洛达尔州 – 1

北哈州 – 1

死亡病例在各直辖市/州分布情况：

努尔苏丹市 – 2

阿拉木图市 – 2

奇姆肯特市 – 3

阿克莫拉州 – 4

东哈州 – 1

卡拉干达州 – 1

库斯塔奈州 – 1

巴甫洛达尔州 – 1

突厥斯坦州 – 1

【编译：木合塔尔·木拉提】