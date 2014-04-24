第12届欧亚媒体论坛在阿斯塔纳召开

哈新社阿斯塔纳消息，第12届欧亚媒体论坛今天在阿斯塔纳独立宫召开，哈萨克斯坦国务秘书阿德勒别克•贾克瑟别阔夫夫宣读了总统纳扎尔巴耶夫致论坛的贺信。

总统在贺信中说：“欧亚媒体论坛一直被认为是促进欧亚民众互相了解，增进友谊，加强团结的重要平台，这一论坛在阿斯塔纳召开具有重要的象征意义。历史、文化、民族间的友谊及广泛的合作将我们紧紧地联系在一起。全球一体化进程目前已进入新的发展阶段，2014年5月，我们计划在阿斯塔纳签署欧亚经济联盟这一具有历史意义的条约。欧亚媒体论坛在国与国之间将起到增信释疑的作用，在传承各民族间的友谊，促进共同发展中同样作用巨大，它具有重要的现实意义。今天的论坛在错中复杂的国际形势下召开，最近几个月中发生的事件又一次证明了各民族间保持团结的重要性，哈萨克斯坦通过本国积累的一些好的经验正在为和平解决这一事件做积极的贡献"。 美国国会众议院前任议长纽特∙金里奇，以色列前任总理埃胡德∙巴拉克，北约前任副秘书长亚历山德罗∙米努托-里佐，俄罗斯著名记者菲拉基米尔∙普兹内尔等一些国际知名人士出席了论坛开幕式，会议期为两天。